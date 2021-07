L’OL poursuit sa préparation ce samedi avec deux matchs amicaux

Ce samedi 17 juillet, l’OL poursuit sa préparation estivale. Celle-ci a commencé, le 10 juillet, par un large succès face à Bourg-en-Bresse (5-1). Les hommes de Peter Bosz, nouveau coach de l’OL, disputeront deux matchs. Le premier face au club partenaire du FC Villefranche Beaujolais (National) à 18h30, le second face au club allemand du VfL Wolfsburg à 21h00.

Ces matchs marqueront aussi le retour du public au stade. En effet, ce sont plusieurs milliers de spectateurs qui sont attendus au Groupama Stadium. Cela n’était pas arrivé depuis plus d’un an et demi. L’OL espère plus de 10.000 spectateurs.

Deux matchs qui auront donc une valeur de test, concernant les événements accueillant plus de 1000 spectateurs.