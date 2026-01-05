play_arrow

L’OL présente Endrick ce lundi après-midi

L'Olympique Lyonnais va présenter officiellement ce lundi à partir de 14h30 sa recrue brésilienne Endrick, arrivée en prêt en provenance du Real Madrid.

Un événement en soi, puisque le club rhodanien renoue avec une tradition qui s’était perdue ces dernières saisons. Depuis le départ de Jean-Michel Aulas, l’OL ne présentait plus ses recrues devant les médias, se contentant d’interviews diffusées sur ses propres supports de communication.

La dernière présentation officielle remonte à février 2023, avec Lovren, Jeffinho et Sarr. Trois ans plus tard, l’arrivée d’Endrick, et l’engouement extraordinaire qu’elle suscite, ont convaincu le club de remettre en place ce format, très attendu par les médias comme par les supporters.

Les meilleurs moments de la conférence de presse d'Endrick seront à retrouver sur notre compte X, sur notre site et sur l'antenne de Tonic Radio, notamment dans Tonic Sport (17h10, 18h10, 19h10). Le podcast de la conférence de presse d'Endrick sera disponible dès ce lundi à l'issue de la conférence de presse.

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

