L’OL résiste à Brest (0-0) en infériorité numérique, le debrief vidéo

Stade Brestois - Olympique Lyonnais, 11e journée de Ligue 1 : 0-0

Réduit à dix dès la 8e minute après l'expulsion logique d'Hateboer, l’Olympique Lyonnais a su faire le dos rond pour ramener un point précieux de son déplacement à Brest (0-0), ce dimanche soir, en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Longtemps en difficulté après l’expulsion rapide du Néerlandais, les hommes de Paulo Fonseca ont subi sans jamais céder, portés par un Dominik Greif décisif devant Labeau-Lascary en fin de match (82e). Malgré leur supériorité numérique, les Brestois, encore en panne de confiance, n’ont pas trouvé la faille et prolongent leur série noire à cinq matchs sans victoire.

Lyon, de son côté, reste invaincu depuis trois rencontres mais pourra nourrir quelques regrets après le nul spectaculaire concédé à Paris (3-3) mercredi. Au classement, l’OL glisse à la 6e place avec 20 points, à quatre longueurs du leader le PSG qui viendra à Décines dimanche prochain.

D'ici là, l'OL jouera jeudi sur la pelouse du Bétis Séville en Ligue Europa.

