L’OL se relance face à Lorient (2-0) et se replace avant le sprint final

Olympique Lyonnais - FC Lorient, 29e journée de Ligue 1 : 2-0 (0-0). Buts : Yaremchuk (49e) et Tolisso (56e).
L’Olympique lyonnais a enfin relevé la tête. Après neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’OL s’est imposé face à Lorient (2-0), ce dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.
Longtemps amorphes en première période, les Lyonnais ont totalement changé de visage après la pause grâce au coaching de Paulo Fonseca. Trois changements décisifs, et surtout l’entrée d’Endrick, doublement "piqué" par son coach : vendredi en conférence de presse puis ce dimanche en étant installé sur le banc au coup d'envoi. Le Brésilien a été déterminant sur les deux buts : d’abord avec un centre pour Yaremchuk (49e), puis en étant à l’origine du second conclu par Tolisso (56e). L'homme du match a toutefois été Dominik Greif. Le gardien de l'OL a été déterminant à plusieurs reprises, notamment face à Dieng juste avant la mi-temps alors que le score était nul et vierge.
Grâce à ce succès, Lyon remonte à la 5e place avec 51 points, à deux longueurs du podium. Un bol d’air pour un OL en manque de confiance, qui devra désormais confirmer pour rester dans la course à la Ligue des champions. L'OL jouera dimanche prochain sur la pelouse du PSG lors de la 30e journée de L1.