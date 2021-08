L’OL s’incline pour son dernier match de préparation

L’OL termine sa préparation par une défaite face au FC Porto 5-3. Les Lyonnais ont encaissé 3 buts en 5 minutes en fin de rencontre. Sur les six rencontres de préparation, les hommes de Peter Bosz présentent un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites.



La rencontre avait mal débuté pour les Lyonnais avec un pénalty concédé par Cornet dès la 3e minute. Un pénalty transformé par Oliveira, avant que Vieira ne trompe Lopes d’un demi-volée à la 30e minute. C’est sur un coup-franc l’OL réduisait le score, grâce à une déviation de Marcelo (2-1, 40e).



Au retour des vestiaires, l’OL se montrait plus entreprenant et la justesse technique permettait à Toko Ekambi de remettre les deux équipes à hauteur. Les Lyonnais baissaient ensuite de rythme, et le FC Porto a déroulé tout juste entré en jeu, Pepe, permettait à Porto de reprendre l’avantage (3-2, 79e) avant que Slimani n’égalise dans la foulée (3-3, 81e). Martinez inscrivait le quatrième but portugais à la 83e, avant une perte de balle de Caqueret qui a offert un dernier but à Taremi (5-3, 84e).



Les Lyonnais doivent encore travailler défensivement avant de débuter la saison samedi prochain au Groupama Stadium face à Brest ce sera à 17h.