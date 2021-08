Après Damien Da Silva et le Brésilien Henrique arrivés libre, l’Olympique Lyonnais serait sur le point de faire signer Xherdan Shaqiri. L’ailier suisse de 29 ans se serait accordé avec Lyon. Il n’a plus qu’un an de contrat avec Liverpool. L’OL aurait formulé une première offre de 6M€, rejetée par les Reds. Il était titulaire lors des cinq matchs de la Suisse à l’Euro, où il a signé trois buts et une passe décisive.