L’Olympique de Marseille chute face à Lens en concédant sa première défaite de la saison

C’est un match de fou auquel les supporters Olympiens ont participé ce dimanche soir au stade Vélodrome. L’Olympique de Marseille s’est incliné 3 buts à 2 face à une splendide équipe lensoise. Les joueurs de Jorge Sampaoli concèdent ainsi leur première défaite de la saison et rompent leur série d’invincibilité depuis le début du championnat au terme d’un match riche en rebondissements.

Malgré une bonne entame, ce sont d’abord les Lensois qui trouvaient le chemin des filets grâce à un penalty provoqué par une main de Gueye et transformé dans la foulée par Sotoca à la 9e minute de jeu. Puis c’était au tour de Frankowski de marquer une merveille de but enroulé du pied gauche dans la lucarne de Pau Lopez (27′).

Mais les Marseillais qui semblaient abattus ne se sont pas résignés et ont réussi à recoller au score… avant la pause ! Grâce d’abord à un sublime coup-franc direct de Dimitri Payet (33′) puis à un penalty toujours transformé par le Réunionnais dans le temps additionnel de la première mi-temps. À la pause rien n’était joué et tout restait à faire.

Mais au retour des vestiaires ce sont les joueurs de Franck Haise qui étaient plus percutants et généreux dans les efforts fournis. Et ces derniers étaient logiquement récompensés à la 71e minute grâce à Wesley Saïd, fraichement entré en jeu, qui croisait sa tête à la perfection pour tromper le portier olympien. Même après cet avantage acquis, c’est bien le RC Lens qui continuait à pousser pour aller chercher un but supplémentaire et faire le break.

Une victoire somme toute méritée pour les Nordistes qui ont fait chavirer l’OM qui accuse désormais une défaite dans son bilan en championnat. La prochaine échéance sera également d’une importance cruciale pour l’Olympique de Marseille qui sera opposé aux Turcs de Galatasaray en Europa League ce jeudi soir à 21h, après n’avoir pris qu’un point lors du premier match face au Lokomotiv Moscou. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio.