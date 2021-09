L’Olympique de Marseille débute en Europa League ce jeudi face au Lokomotiv Moscou

L’Olympique de Marseille débute ce jeudi sa campagne européenne édition 2021/2022. Après les deux soirs de Ligue des champions, c’est désormais au tour de l’Europa League de prendre le relais. Et les joueurs de Jorge Sampaoli auront déjà la lourde tâche de se déplacer en Russie du côté du Lokomotiv Moscou pour bien commencer la compétition. Les Russes sont actuellement 3e de leur championnat à égalité avec le deuxième et seulement à deux petits points du Zénith Saint-Pétersbourg qui est en tête après 7 journées disputées.

Mais l’OM aussi est sur un rythme de croisière relativement élevé en ce début de saison. Avec 3 victoires et un nul, en plus d’un match à rejouer face à Nice, les Phocéens sont toujours invaincus jusque-là mais ont surtout montrer un jeu léché et attrayant, en plus d’occuper la 3e place de Ligue 1. Face au Lokomotiv, il faudra confirmer cette bonne entame et revenir avec au moins un point de Russie. Surtout quand on connaît les autres adversaires que sont les Italiens de la Lazio Rome et les Turcs de Galatasaray qu’il faudra affronter par la suite.

Marseillais et Moskovitz ne se sont jamais rencontrés dans le passé jusque-là. Il faudra donc dès ce premier match essayer de prendre l’ascendant sur les joueurs de Marko Nikolić avant la revanche au retour.