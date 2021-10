L’OM reçoit Lorient pour tenter de retrouver le chemin de la victoire ce dimanche soir

Après deux semaines de trêve internationale, l’Olympique de Marseille fait son grand retour ce dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome face au FC Lorient. L’occasion pour les phocéens de rebondir après deux défaites consécutives en championnat face à Lens et Lille, et même trois matches sans victoire si on y ajoute le nul face à Angers.

Mais attention la tâche ne sera pas facile puisque les Merlus restent sur un début de saison surprenant. L’équipe menée par Christophe Pélissier pointe actuellement à la 7e place du classement et a montré de très belles choses dans le jeu proposé depuis le mois d’août.

Les Marseillais, actuellement 5e de Ligue 1, se devront en tout cas prendre les trois points devant leur public pour essayer de recoller au podium. Actuellement à 2 points de Nice (3e) et à 4 points de Lens (2e), il faut absolument l’emporter dans un match à priori à la portée des Olympiens.

Surtout qu’après ça l’OM n’aura pas une tâche facile puisqu’il faudra jouer la Lazio jeudi prochain en Italie en Europa League avant d’enchaîner deux chocs de championnat face au Paris Saint Germain et face à Nice. Alors est-ce que Marseille va retrouver le chemin de la victoire ou alors est ce que sont les Merlus qui viendront jouer les trouble-fête ? La réponse ce dimanche à 20h45 lors d’OM-Lorient, un match à suivre en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio