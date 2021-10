L’Olympique de Marseille récolte un point après le match à rejouer face à Nice

L’OGC Nice et Olympique de Marseille se sont neutralisés ce mercredi 27 octobre à l’occasion du match à rejouer de la 3e journée de Ligue 1 (1-1). Pour rappel, la partie se déroulait au stade de l’Aube à Troyes sur un terrain neutre et à huis-clos après les incidents survenus avec les supporters niçois à l’Allianz Riviera lors de la première confrontation. Les deux équipes récoltent un petit point ce qui leur permet à toutes les deux de se rapprocher du RC Lens, actuel deuxième de Ligue 1. L’OM reste ainsi 4e avec 19 points derrière les Aiglons, 3e, avec un point d’avance sur les Phocéens et un point de retard sur les Sang et Or.

Le match débutait mal pour les joueurs de Sampaoli puisqu’ils étaient surpris dès la 6e minute de jeu par les Niçois qui ouvraient le score grâce à leur buteur maison Amine Gouiri. Dominé durant tout le premier acte, les Olympiens réussissaient malgré tout à revenir au score juste avant la pause grâce à l’insaisissable maestro Dimitri Payet (42′).

La seconde mi-temps fut beaucoup plus terne avec peu d’occasions de chaque côté, avec deux équipes que l’on sentait émoussées physiquement. Au final, les équipes se partagent les points et rien ne change au classement (comme évoqué plus haut). Prochain rendez-vous face à Clermont ce dimanche pour l’Olympique de Marseille, où il faudra retrouver le chemin de la victoire et les trois points pour essayer de monter sur le podium en cas de faux pas des concurrents directs. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur l’antenne de Tonic Radio à partir de 20h45.