L’Olympique de Marseille s’impose à Strasbourg et retrouve sa 2e place

L’OM est allé s’imposer ce dimanche après-midi au stade de la Meinau à Strasbourg sur le score de deux buts à zéro. Les buteurs de la partie sont Bamba Dieng à la 62e minute de jeu puis Duje Caleta-Car à la 82e. Un match en tout cas loin de la perfection dans le jeu proposé mais au final ce sont trois points d’une extrême importance qui en ressortent et qui permettent aux joueurs de Sampaoli de retrouver leur place de dauphin du Paris Saint-Germain.

Alors que la première mi-temps était plutôt terne en termes de spectacles et d’occasions, d’un côté comme de l’autre, c’est à partir du retour des vestiaires que le match a pris une nouvelle tournure. On a ainsi senti des joueurs plus agressifs dans les deux formations mais ce sont bel et bien les Marseillais qui ont fait mouche les premiers grâce à Bamba Dieng qui reprenait à la perfection un centre de Luis Henrique en ciseau acrobatique (1-0, 62′).

Les Strasbourgeois eurent aussi les occasions pour faire trembler les filets mais Ludovic Ajorque et Habib Diallo se sont montrés trop souvent maladroit dans le dernier geste. Une maladresse qui permettait finalement aux Phocéens de faire le break grâce à Duje Caleta-Car, qui décroisait une tête splendide au premier poteau (2-0, 82′).

Une victoire dans la douleur mais qui permet de retrouver le chemin de la victoire après la dernière défaite face à Brest à domicile. Les Marseillais sont en tout cas deuxième à l’heure actuelle avec un point d’avance sur Rennes mais surtout avec un match en moins qu’ils devront jouer face à l’OL dans un stade à huis-clos prochainement.