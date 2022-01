L’Olympique de Marseille s’impose sereinement face à Lens

L’Olympique de Marseille est allé l’emporter ce samedi soir du côté du stade Bollaert face au Racing Club de Lens sur le score de 2 buts à 0. Une belle performance qui permet aux joueurs de Jorge Sampaoli de reprendre provisoirement la 2e place du classement de Ligue 1.

Malgré une bonne entame lensoise, les Phocéens n’ont jamais semblé être réellement en danger au cours de la partie et ont même eu les plus grosses occasions lors de la première période. Et c’est notamment suite à une faute commise par Medina sur Guendouzi dans la surface de réparation des locaux, que Dimitri Payet ouvrait le score sur un penalty parfaitement exécuté à la 34e minute de jeu.

Avec cet avantage d’un but au retour des vestiaires, les pensionnaires du stade Vélodrome ont continué d’attaquer sans vraiment concéder d’occasions franches aux Sang et Or, Pau Lopez réalisant même un match de très haut niveau aussi bien dans ses interventions sur sa ligne que dans ses relances au pied et à la main toutes impeccables. Et puisque les Lensois ne revenaient pas dans la partie, c’est même Cédric Bakambu, la nouvelle recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, fraîchement entré en jeu, qui venait doublé la mise d’une belle frappe croisée du pied gauche. Des débuts en tout cas réussis pour l’ancien de Villarreal.

Sans être flamboyant et sans réellement briller, les Marseillais ont fait le travail face à une grosse équipe de Ligue 1 qui a posé des difficultés à de nombreuses formations cette saison, et notamment à eux-mêmes puisque l’OM s’était incliné 3-2 à domicile lors du match aller.

Désormais place à la Coupe de France samedi prochain où l’OM affrontera Montpellier au Vélodrome pour les 1/8e de finale de la compétition.