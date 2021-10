L’OM et le PSG se neutralisent à l’occasion du 101e classico

L’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se sont quittés sur un score nul et vierge ce dimanche 24 octobre (0-0). Un match intense marqué par l’expulsion d’Achraf Hakimi, le latéral marocain du Paris Saint-Germain, à la 57e minute de jeu, laissant les joueurs du club de la capitale à 10 contre 11 durant plus de trente minutes. Mais malgré cela, les Olympiens n’ont pas su faire la différence malgré de nombreuses occasions, pêchant alors souvent dans la dernière passe ou dans le dernier geste.

Même en égalité numérique, dès le début de la rencontre, les joueurs de Sampaoli démarraient plutôt bien et regardaient droit dans les yeux leurs adversaires. Faisant preuve d’intensité et de belles intentions offensives, l’OM était finalement surpris au quart d’heure de jeu après un centre de Neymar qui provoquait un contre son camp de Luan Peres. Mais le but était finalement refusé après vérification de la VAR pour un hors-jeux sur le Brésilien. Et c’est seulement quelques minutes après que l’Olympique de Marseille se voyait également refusé un but dans les mêmes conditions, après vérification de l’assistance vidéo, malgré un but inscrit par Milik après un bon centre de Lirola. La première mi-temps se terminait sur un score nul et vierge avec de belles opportunités de part et d’autre.

Au retour des vestiaires, ce sont bien les Marseillais qui entamaient mieux la deuxième manche. Et à la 57e, alors qu’Under partait seul face au but, Hakimi accrochait le Turc et écopait d’un carton rouge laissant les siens en infériorité numérique. Trente minutes durant lesquelles les Marseillais ont poussé pour essayer de prendre les devants mais sans se procurer d’occasions vraiment franches malgré une large domination. Au final, Marseillais et Parisiens se partagent les points, ce qui permet notamment à l’OM de revenir à un point du podium. Prochain rendez-vous ce mercredi à 21h où l’OM affrontera Nice en terrain neutre à Troyes pour rejouer le match de la 3e journée de Ligue 1 qui avait déclaré reporté par la LFP après les incidents survenus à l’Allianz Riviera.