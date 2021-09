L’OM poursuit sa série d’invincibilité en l’emportant à Monaco

Les Marseillais se sont imposés à Monaco (0-2) à l’occasion de cette cinquième journée de Ligue 1. Porté par un jeune Bamba Dieng flamboyant, qui inscrivait les deux buts de la partie, les joueurs de Jorge Sampaoli comptent désormais trois victoires en quatre rencontres (un nul face à Bordeaux et un match à rejouer face à Nice) et pointent provisoirement à la 3e place du classement.

La partie débutait sur les chapeaux de roues avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup. Mais rapidement les Marseillais se mettaient en évidence et prenaient l’ascendant. Bamba Dieng avait trois énormes occasions dont deux qui terminaient sur le poteau. Mais arrivée la 37e minute de jeu, le jeune joueur trouvait enfin le chemin des filets sur un service majestueux de Luan Peres. Les Olympiens repartaient aux vestiaires avec un but d’avance.

Mais ils revenaient en seconde période avec les mêmes intentions. Et Dieng doublait la mise après un bon travail d’Amine Harit et un superbe jeu de corps (60′). La fin de rencontre était plutôt tout en gestion côté marseillais et les Phocéens récoltaient ainsi les trois points de la victoire, synonyme de poursuite de leur série d’invincibilité depuis le début de saison. Prochain rendez-vous essentiel ce jeudi face au Lokomotiv Moscou en Europa League.