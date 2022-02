L’OM s’impose largement dans un match renversant face à Angers

L’Olympique de Marseille s’est fait peur mais l’Olympique de Marseille a gagné ! Les joueurs de Jorge Samapoli l’ont emporté ce vendredi soir sur le score de 5 buts à 2 face à Angers lors du match d’ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Ce sont pourtant les Angevins qui débutaient de la meilleure des manières en inscrivant presque deux buts coup sur coup par l’intermédiaire de Fulgini (8′, 0-1) puis de Bentaleb (11′, 0-2). Alors que l’on croyait les Phocéens sonnés, c’était sans compter sur la réaction immédiate de Milik qui venait réduire la marque quelques instants plus tard (18′, 1-2). Et c’est même Gerson qui prenait ses responsabilités trois minutes après la réduction du score pour armer une magnifique frappe lointaine à l’extérieur de la surface qui terminait dans le petit filet du but de Petkovic (21′, 2-2).

Après ça, la fin de première mi-temps était satisfaisant de part et d’autre mais aucun but ne venait s’ajouter au compteur. Au retour des vestiaires en revanche, ce sont les Marseillais qui étaient les plus entreprenants et qui allaient être récompensés à 20 minutes du terme de nouveau grâce au Polonais Milik (70′, 3-2). Pour finir son festival, l’ancien buteur du Napoli en allait même de son triplé pour faire le break (78′, 4-2). Et alors que le match était sous contrôle, on s’attendait à une fin de match tranquille. Mais c’était sans compter sur Under là encore qui inscrivait un but somptueux d’une reprise à l’extérieur de la surface pour parachever ce score fleuve.

Avec cette victoire, l’OM est provisoirement 2e de Ligue 1 en attendant le match de dimanche entre l’OGC Nice et Clermont. Prochain rendez-vous justement face à ces mêmes Niçois ce mercredi soir en quart de finale de Coupe de France.