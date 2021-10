L’Orange Vélodrome Trail revient en novembre

L’Orange Vélodrome Trail revient pour une nouvelle édition. Le 13 novembre, l’Orange Vélodrome vous permettra de découvrir le stade en immersion complète, comme vous ne l’avez jamais vu !

Au programme de cette 2e édition 3 parcours : 8 km de course, + de 2 500 marches, 4 km de course, + de 2 300 marches ou 2 km pour la Family Run. Les participants pourront traverser des lieux insolites, atypiques, et exclusifs.

L’Orange Vélodrome Trail soutient l’OM FONDATION en reversant 1€ par dossard et en permettant aux participants de faire des dons volontaires lors de l’inscription et lors du retrait de dossard.

Pour vous inscrire rendez-vous ici