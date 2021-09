Loto : la somme historique de 26 millions d’euros remportée samedi soir !

26 millions d’euros ! Cette somme vous fait-elle rêver ? C’est peut-être vous qui avez décroché le gros lot ce samedi soir lors du tirage du loto. Il s’agit du plus gros gain jamais remporté depuis le lancement du jeu en 1976.



En 45 ans d’existence, seulement sept joueurs avaient amassé plus de 20 millions d’euros, dont quatre ces dernières années.



Pour l’heure, aucun détail n’a été révélé quant à l’identité et à la localisation de l’heureux gagnant.