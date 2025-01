Fletcher Smith et Xavier Mignot ne porteront plus les couleurs du LOU cette saison. Arrivé en 2022, Smith ne s'est jamais réellement imposé au sein de l'effectif lyonnais, effectuant seulement 24 matches. D'un commun accord, les deux parties ont choisi d'en rester là. L'ouvreur néo-zélandais n'a pas encore retrouvé de club, contrairement à Xavier Mignot. Il s'envolera jeudi pour les États-Unis et rejoindra le club de Nola Gold. L'ailier a joué 110 matches avec le LOU et a inscrit 30 essais.

EC