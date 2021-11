Lutte contre le sans-abrisme : 500 places supplémentaires au sein du parc d’hébergement à Lyon et Villeurbanne

La Préfecture du Rhône a dévoilé son plan de lutte contre le sans-abrisme qui va être mis en place ces prochaines semaines, en vue de la période hivernale.

Dans un communiqué publié mercredi, Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, a

signalé « avoir engagé la transformation du plan de soutien des plus démunis dans un objectif de lutte contre le sans-abrisme dans le Rhône et la Métropole de Lyon. Sur ce territoire, le parc avant crise était de 5983 places (2019 hors renfort hivernal) puis de 6557 places en 2020. En 2021, le parc, désormais pérennisé et ouvert toute l’année, compte 7897 places ouvertes (1447 places ont été pérennisées en juin dernier, 184 places en 2020) ».

L’objectif de l’hébergement d’urgence est de répondre aux besoins des personnes sans-abri, en particulier les familles avec enfants ou les jeunes en rupture familiale, ainsi que les femmes victimes de violences et les personnes de santé fragile ou les plus désocialisées.

Au total, 7 897 places disponibles de façon pérenne dans le Rhône

Dans les prochaines semaines, 500 places supplémentaires, implantées en majorité dans des structures collectives pour favoriser l’accompagnement des bénéficiaires et travailler à leur insertion, viendront renforcer le dispositif existant de façon échelonnée notamment dans les villes de Lyon et Villeurbanne :

– 150 à fin novembre, dont 101 places ouvertes dès le 25 novembre,

– 285 début décembre,

– 455 à mi-décembre,

– 500 tout début 2022.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, cette politique d’hébergement menée par l’État mobilise des moyens financiers qui s’élèvent à plus de 78 millions d’euros sur l’année 2021. Au total, 7 897 places d’hébergement d’urgence seront disponibles de façon pérenne dans le Rhône.