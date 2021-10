Lyon : 10 000 Free Vélo’v pour les étudiants boursier et les personnes en situation d’insertion

La Métropole de Lyon a mis en place un nouveau service de prêt de vélos gratuit, intitulé “Free Vélov’v”, pour les étudiants disposant d’une bourse dans l’enseignement supérieur pour les personnes en situation de réinsertion professionnelle ou sociale. Ainsi ce sont 10 000 anciens vélos, verts, qui ont été racheté à Donkey Republic et remis à neuf. Ces produits de seconde main gardent ainsi un aspect écologique en plus de l’aspect pratique pour les personnes concernées. Les prêts pourront durer de 3 à 12 mois renouvelables et la durée maximale sera de deux ans. Avec en bonus, un antivol fourni avec les deux roues, en plus que ces derniers soient également traçables en cas de vol.

Les jeunes boursiers ou personnes en situation de réinsertion professionnelle ou sociale devront être majeur et avoir moins de 26 ans ainsi qu’habiter dans une des 59 communes de la métropole de Lyon.

Plus d’informations sur : http://freevelov.grandlyon.com/