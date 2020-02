Lyon, 1ère ville pour la biodiversité

Dans ce classement pour la biodiversité Lyon devance Angers et Nantes. En préservant le patrimoine végétal urbain, Lyon se classe dans le Top 5 des villes les plus vertes de France.



Au total ce sont 25 grands indicateurs comme la valorisation du patrimoine vert ou la protection de la biodiversité qui sont passés au crible par les équipes de l’Observatoire.



Selon la Ville de Lyon cette “récompense valorise les actions menées depuis plusieurs années pour préserver la faune et la flore présentes dans les différents espaces verts. “