Lyon 2 parmi les plus belles universités françaises

C’est une distinction qui fait toujours plaisir. L’Université Lumière Lyon 2 a été nommée dans le top 10 des plus belles facultés de France par le site Topito. La fac des berges du Rhône fondée en 1838 décroche la 5e place.



Elle forme près de 30 000 étudiants chaque année dans le domaine des sciences de l’homme, du droit et de la finance. Sa devise en latin, inscrite dans la cour de la bibliothèque sur le campus des quais est Inter folia fulget et signifie : « Elle jaillit d’entre les pages ».Toutefois, la devise première, inscrite en lettres dorées à l’ombre de la statue de Claude Bernard dans l’entrée principale de l’université, est Scientia et Labore qui signifie « Par la connaissance et le travail ».



Le top 10 :

1. Université de médecine Montpellier 1

2. Université Catholique de Lille

3. Université Sophia Antipolis à Nice

4. La Sorbonne à Paris

5. L’Université Lyon 2

6. L’université d’Avignon

7. Palais Universitaire de Strasbourg

8. Université Toulouse I capitole

9. Université de Bordeaux

10. Université catholique de l’Ouest