Lyon 6 : le chauffard qui avait percuté une trottinette s’est rendu à la police

Le conducteur impliqué dans un accident avec une trottinette le 10 décembre dernier, dans le 6e arrondissement de Lyon, s’est livré à la police jeudi dernier et a été placé en garde à vue, indique Le Progrès.

Un appel à témoins avait été lancé le 13 décembre par la brigade des accidents et délits routiers afin de retrouver l’automobiliste qui avait percuté un jeune homme de 18 ans à trottinette ce soir là, lequel aurait grillé un feu rouge avant de se faire renverse par le chauffeur du véhicule, qui aurait alors pris la fuite.

La victime a été prise en charge dans un état grave souffre de blessures qui lui ont valu 30 jours d’ITT, tandis que trois jeunes âgés de 18 à 25 ans, revenus sur les lieux de l’accident et considérés comme des occupants de la voiture ont été interpellés, puis placés en garde à vue avant d’être mis hors de cause.

Âgé de 22 ans, le conducteur s’est donc rendu de lui-même plusieurs jours après l’accident. Il a reconnu être le conducteur, alors qu’il était sous le coup d’une suspension de permis de conduire et qu’il devait le remettre aux autorités. Il a été présenté au parquet samedi et sera jugé en février pour “blessures involontaires, conduite sans permis et délit de fuite”.