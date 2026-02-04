Lyon accueille la première édition du Jour de la Carte

Ce mercredi, Lyon participe à la 1re édition du Jour de la Carte, un événement national pour décrypter le rôle — jamais neutre — de la cartographie dans nos territoires. Expositions, débats et rencontres sont proposés à Lyon 3, au TUBÀ et en ville. Ces éditions sont organisée par l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière et le collectif La République des Cartes, afin "d'apprendre à lire et a choisir une carte c'est déjà reprendre du pouvoir sur son territoire" pour mieux comprendre et reprendre la main sur les cartes.

C.C