Lyon dans le Top 10 des villes donnant les meilleures perspectives scolaires

Dans une étude réalisée par le Figaro, Lyon se retrouve 7ème parmi les villes donnant les meilleures perspectives scolaires.

Par quels procédés ?

Quand une famille change de ville, la scolarité des enfants importe également. Le classement se base sur les performances scolaires des collégiens et lycéens par villes.

Le podium est une surprise cette année, avec 3 villes “moyennes”. Il s’agit de Vannes, de Bayonne, et de Quimper. Pour Vannes, le taux de réussite au bac est de 95,7% avec un taux de mention de 56,6% ! Le taux de réussite au brevet est de 76%.

Paris et Bordeaux se retrouve en 4ème et 5ème place. Grenoble occupe la 38ème place. On retrouve également Saint-Etienne dans le classement à la 48ème.