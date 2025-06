Lyon : de fortes perturbations attendues sur le réseau TCL ce lundi

Prudence dans vos déplacements dès ce lundi à Lyon : un mouvement social perturbera le réseau TCL.

Si toutes les lignes de métro, tramway, funiculaire, ainsi que les services Junior Direct et Navigône circuleront normalement, de nombreux bus resteront au dépôt.

La liste complète des lignes qui ne circuleront pas ce lundi : C1, C5, C7, C9, C11, C15E, C16, C17, C18, C22, C23, 3, 5, 7, 8, 10, 10E, 14, 15E,16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 49, 50, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 76, 78, 79, 81, 88, 89D, 90, 93, 98, S1, S4a, S4b, S9, S11, S15, Zi1, Zi2, Zi3, Zi4, Zi8, N83.

À noter également que certains bus ne circuleront qu'entre 6h30 et 19h30, avec une fréquence allégée.

Sont concernés : C2 : toutes les 12 min

C3 : toutes les 5 à 7 min

C8 : toutes les 12 min

C10 : toutes les 14 min entre Bellecour et Saint-Genis, et toutes les 28 min entre Bellecour et Brignais

C13 : toutes les 15 min

C15 : toutes les 15 min

C19 : toutes les 13 min

C20/C20E : toutes les 13 min

C21 : toutes les 14 min

C24 : toutes les 15 à 20 min

C26 : toutes les 15 min

9 : toutes les 15 min

15 : toutes les 14 min

21 : toutes les 20 min

31 : toutes les 30 min entre Perrache et Cité Edouard Herriot, et toutes les 15 min entre Gare de Vaise et Cité Edouard Herriot

37 : toutes les 15 min

52 : toutes les 16 min

63 : toutes les 25 min

68 : toutes les 22 min

80 : toutes les 28 min

85 : toutes les 25 min

87 : toutes les 20 min

89 : toutes les 24 min

95 : toutes les 35 min

S6 : toutes les 25 min