Lyon fait le job, tout se jouera lors de la 34e journée pour l’Europe, ce qu’il faut retenir de Clermont – OL (0-1)

Clermont Foot - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1 : 0-1(0-0). But: Mangala (53e)

Lyon fait le job

Personne ne prétendra que l'OL a été brillant mais l'équipe de Pierre Sage a assuré l'essentiel en s'imposant et en évitant qu'un de ses six joueurs sous la menace n'écope d'un carton jaune fatal en vue de la finale de la coupe de France. Comme face à Nice (1-0), Mangala a été l'unique buteur du match, à la réception de la sixième passe décisive en L1 cette saison du meilleur passeur des Gones, Cherki. Auteur de six arrêts, dont ou deux ou trois très importants, Lopes a été le meilleur Lyonnais ce dimanche soir.

Le point sur la course à l'Europe

L'OL finira 6e, 7e ou 8e de Ligue 1. La sixième place paraît la plus improbable : il faudrait que l'OL domine Strasbourg mais aussi que Lens ne s'impose pas à domicile devant Montpellier. La septième place ne dépend pas que l'OL : il faut que Lyon gagne devant Strasbourg mais aussi que Marseille ne gagne pas ces deux derniers matchs : mercredi à Reims puis dimanche au Havre, deux équipes qui n'auront rien à jouer. Mais Le Havre, quasi-officiellement maintenu (trois points et onze buts d'avance sur le barragiste Metz) voudra finir en beauté à domicile pour fêter le maintien avec son public.