Lyon : le programme des journées du patrimoine

C’est une tradition en septembre. Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent pour une nouvelle édition ce week-end.



L’hôtel du gouverneur ouvre ses portes : Ce bâtiment du 6e arrondissement va en effet ouvrir ses portes à cette occasion. De style Second Empire, la bâtisse créée dans la seconde moitié du XIXe siècle, dévoilera son hall d’entrée, son escalier d’honneur, son salon de musique ainsi quelques unes des autres pièces qui le composent et autres surprises. Pour rappel, le pass sanitaire est obligatoire et sera demandé à l’accueil des visiteurs. Les entrées se feront la samedi de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 13 heures à 18 heures.



Direction Notre-Dame de Fourvière : Huit visites sont prévues les samedi 18 et dimanche 19 septembre à Notre-Dame de Fourvière, à l’occasion des journées du patrimoine. Parmi les visites proposées au jeune public, la visite « Fourvière, un sacré chantier », permettra aux enfants de 6 à 12 ans de découvrir les mystères cachés, tandis que la visite « Si Fourvière m’était contée », fera découvrir la basilique Notre-Dame de Fourvière via une visite contée où les participants, toujours âgés de 6 à 12 ans. Quatre visites à thèmes seront également à faire : « Bible et Symbolisme », « Les Vierges dans la crypte », « Fourvière dans l’histoire de Lyon » et « Si les mosaïques m’étaient contées ».



Le musée Jean Couty : le musée présente quelque 200 œuvres de Jean Couty, dont 120 peintures, une trentaine de dessins et pastels ainsi que divers documents, archives, croquis et objets ayant appartenu à l’artiste, pour mieux en révéler la personnalité. Le musée Jean Couty présente aussi régulièrement des expositions temporaires d’artistes modernes et contemporains.



Une visite des HCL : c’est une visite pour le moins insolite. À l’occasion des journées du patrimoine, les HCL souhaitent faire découvrir aux usagers le fonctionnement du service des Urgences. À l’Hôpital Lyon Sud, il sera possible de visiter le centre de biologie, les ruches (en compagnie d’un apiculteur), mais aussi les blocs opératoires.



Rendez-vous au parc Vermorel à Villefranche : les festivités des Parcours Vermorel menées dans l’agglomération de Villefranche vont se conclure ce samedi au parc Vermorel et plusieurs animations seront proposées à cette occasion. Plusieurs pôles d’animation proposeront de découvrir l’histoire de Victor Vermorel et de sa demeure. Enfin, à 20 heures, un grand bal participatif sera organisé !

Vous pouvez retrouver le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine ici.