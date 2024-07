La Métropole de Lyon a annoncé hier une hausse des travaux pendant la période estivale. En cause, l’importante baisse de trafic due aux vacances, qui permet à la Métropole d’agir tout en impactant le moins d’usagers possible. Plusieurs travaux sont concernés, comme les nouvelles lignes de tramways T9 et T10, le pont du Roulet ou encore le projet Presqu’île à vivre.

EP