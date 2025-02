Huit militants d'Extinction Rébellion et Youth for Climate sont jugés en appel à Lyon aujourd’hui après avoir été relaxés en première instance pour leur action contre la pollution aux PFAS sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite. Leur mobilisation en mars 2024 avait suscité des soutiens et une contre-enquête. Le parquet et Arkema ont fait appel du jugement de relaxe.

EP