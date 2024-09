Qui dit week-end dit aussi sorties, avec notamment ce rendez-vous à ne pas manquer à Lyon pour les fans de musique et de retrogaming.

Aujourd’hui et demain se déroule la convention Polygone à la Cité des Halles.

Au programme, une quarantaine des consoles d’époque ou encore des machines d’arcade sont à découvrir.

Pour les plus intéressés, ca se passe ce samedi jusqu’à 23h et demain entre 10h et 19h.