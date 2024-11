Ce dimanche, la ligne B du métro ne fonctionnera pas entre 4h30 et 16h. Les équipes des TCL effectueront des essais pour renforcer la capacité et le confort des voyageurs. Des bus relais desserviront les stations entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. En revanche, ces bus relais ne desserviront pas les stations Stade de Gerland Le LOU et Gare d'Oullins.

EP