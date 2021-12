Lyon : la municipalité souhaite limiter le nombre de “dark stores”

Au sortir d’un conseil municipal tenu jeudi par la Ville de Lyon, la municipalité a fait part de sa volonté de cadrer l’implantation de “dark stores” dans l’ancienne capitale des Gaules.

Les “dark stores”, ces supermarchés qui n’accueillent pas de clients car conçus exclusivement pour la vente en ligne, ne collent pas avec l’idée que se fait la municipalité écologiste de Lyon avec le commerce de proximité et le « vivre-ensemble ».

De quoi parle-t-on ? Les dark stores sont des magasins qui n’accueillent pas de client, qui n’ont pas de vitrines. Ce sont des entrepôts, dans lesquels des salariés remplissent des paniers au pas de course pour satisfaire la promesse d’une course livrée en quelques minutes. — Camille Augey (@CamilleAugey) December 16, 2021

À l’occasion de cette séance, Camille Augey, l’adjointe au maire en charge de l’emploi et de l’économie durable, a indiqué que les élus ne veulent pas « d’une société où tout est dark (“sombre” en anglais), où tout est quick (“rapide”). Nous ne voulons pas d’une ville-entrepôt, sans vitrines, où chacun reste chez soi, sans convivialité, sans aucun prétexte pour rencontrer l’autre ».

J’ai interpellé la Ville de Lyon sur l’implantation d’un dark store place de l’Europe. La Ville de Lyon va refuser cette installation!Une belle victoire pour les habitants. Le développement de telle structure doit être raisonné et le choix de l’implantation fait en concertation. https://t.co/aNxWVmNqpg — Pascal Blache (@p_blache) December 16, 2021

Regrettant « un travail toujours plus déshumanisé, des cadences toujours plus élevées, des technologies toujours plus présentes », l’élue va ainsi dans le sens de Pascal Blache, maire du 6e arrondissement de Lyon, qui l’a interpellée concernant la possible implantation d’un de ces dark stores place de l’Europe. Un magasin qui ne verra donc pas le jour.