Lyon : la prise de rendez-vous sur Doctolib pour l’ensemble des services du CH Saint-Joseph Saint-Luc sera effective fin octobre

Déjà mise en place dans les pôles médecine, chirurgie et imagerie, la prise de rendez-vous en ligne sur le site Doctolib concernant l’ensemble des spécialités de l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc (7e arrondissement) sera disponible dès la fin du mois d’octobre.

Une décision prise par le Centre hospitalier (CH) « afin de mieux accueillir les patients et de fluidifier les relations avec les professionnels de santé » et qui « réduit de moitié les délais d’attente chez les principaux spécialistes », précise le communiqué publié par le CH et la plateforme en ligne.

« On observe déjà que les 2⁄3 des rendez-vous pris en ligne sont réservés pendant les heures d’ouverture du secrétariat et soulagent nos équipes », affirme Sébastien Beaux, responsable des systèmes d’information du CH Saint-Joseph Saint-Luc.