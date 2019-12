Lyon : la qualité de l’air en baisse pour la fin de l’année

Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes annonce une qualité de l’air à la baisse, pour les deux derniers jours de 2019. Si le week-end a été clément pour vos poumons, le début de semaine prochaine le sera beaucoup moins.

Pour calculer la qualité de l’air, le laboratoire utilise un indice, allant de 0 à 100. Plus cet indice est élevé, plus la qualité de l’air est mauvaise. Ainsi, ce dimanche, l’indice atteignait un correct 40. Toutefois, ce chiffre devrait doubler d’ici à mardi, pour atteindre 81 ! En cause, une concentration de particules en hausse dans l’air. Le bassin lyonnais et la vallée du Rhône termineront donc 2019 avec un air de qualité médiocre.