Lyon : la rue Bugeaud fait débat



À Lyon, le débat sur le nom de la rue Bugeaud, dans le 6ᵉ arrondissement, revient après un avis favorable à sa débaptisation rendu par le Comité Histoire et Mémoires dans la Ville.

L’Union Algérienne, à l’origine de la demande, exige le changement de nom et menace de saisir la justice, après avoir déjà porté plainte contre le maire Grégory Doucet.

Pour rappel, Thomas Robert Bugeaud était un militaire Français ayant joué un rôle décisif dans la colonisation et la répression des mouvements de résistance algérienne.

H.G