Lyon : la rue Grenette ferme ce lundi pendant 5 mois

À partir de ce lundi, il ne sera plus possible d'emprunter la rue Grenette située dans le 2e arrondissement de Lyon sur la Presqu'île. Des travaux vont y être menés puisqu'à terme cette voie sera interdite définitivement aux automobilistes si l'on en croit le projet que veulent mener les élus écologistes. Ainsi la rue Grenette ne sera accessible plus qu'aux piétons, aux cyclistes, aux riverains et aux livraisons durant ces cinq mois de travaux. Des déviations seront mises en place même si cette coupure devrait entraîner des difficultés de circulation puisque ce sont plus de 10 000 usagers qui empruntaient cette rue quotidiennement.