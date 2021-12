Lyon : la Ville s’engage à l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le Sida

Cette année 2021, la Ville de Lyon, en collaboration avec le Comité de coordination régional de lutte contre le VIH (COREVIH), la Métropole de Lyon et Vallée du Rhône, organise plusieurs actions en partenariat avec des associations pour la semaine du 1er décembre, en vue de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida.

La Ville, qui avait accordé des subventions à hauteur de 70 000 euros à une dizaine d’associations en juillet 2021, a dévoilé le programme de cette semaine.

Au programme

Permanences de dépistage VIH du 18 novembre 2021 au 10 mars 2022, de 17h à 20h. L’association ENIPSE propose des permanences gratuites et confidentielles. Il s’agit de permanences de santé sexuelle, de dépistage rapide VIH, hépatite B et C, d’actions d’accompagnement et de consultations à destination du public homosexuel, hétérosexuelles multipartenaires.

– Lyon 1 : tous les mercredis dans les locaux de l’ENIPSE, 6 rue Donée, Lyon 1.

– Lyon 3 : le jeudi 18 novembre 2021 et le lundi 31 janvier 2022 à la Mairie du 3e, 18 rue François Garcin.

– Lyon 4 : les jeudis 18 novembre 2021 et 10 février 2022 à la Salle de la Ficelle, 65 Bd des Canuts, Lyon 4.

– Lyon 5 : le jeudis 25 novembre 2021 à la Maison Dufour, 25 rue Joliot Curie, Lyon 5 et le jeudi 20 janvier 2022 à la Mairie Annexe, 5 Pl. du Petit Collège.

– Lyon 6 : le lundi 13 décembre 2021 et le jeudi 03 mars 2022 à la Mairie du 6e, 58 Rue de Sèze.

– Lyon 7 : les jeudis 02 décembre 2021 et 17 février 2022 à la Salle Ravier à la Mairie du 7e, 16 place Jean Macé.

– Lyon 9 : le mardi 07 décembre 2021 et le jeudi 24 février 2022 à l’Espace Jean Couty, rue de la Pépinière Royale, Lyon 9.

Pour tous renseignements, contactez Priscilla Jermini à p.jermini@enipse.fr