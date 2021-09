Lyon : la voie est libre est de retour ce samedi

Ce samedi de 9h à 19h, La voie est libre est de retour ! Pendant toute une journée, les piétons pourront déambuler librement dans plusieurs rues de Lyon pour accéder aux commerces, profiter des animations ou tout simplement flâner dans une ville plus apaisée.

En Presqu’île et dans les arrondissements : le 18 septembre, priorité aux piétonnes et aux piétons !

Durant la journée du 18 septembre, La Voie est libre ! se déploie dans l’ensemble des arrondissements : une soixantaine de rues seront ainsi réservées en priorité aux piétons, en Presqu’ile mais aussi dans d’autres artères commerçantes de la ville.

Le même principe de circulation est reconduit : les piétonnes et les piétons sont prioritaires dans certains périmètres de la ville, les cyclistes sont prioritaires en second lieu, et enfin, les véhicules autorisés, à l’allure du pas (5 km/h).

Les automobilistes non-résidents peuvent uniquement accéder aux parkings privés. Toute circulation sur la zone piétonnisée leur est interdite. Seuls certains véhicules sont autorisés à circuler dans la zone piétonnisée, à 5 km/h et selon le sens de circulation indiqué (pendant la piétonisation, des sens de circulation pourront être modifiés). Les riverains ainsi que certains usagers peuvent également stationner dans les rues indiquées.

Cette année, l’évènement s’inscrit en écho avec la Semaine européenne de la mobilité.

La Semaine européenne de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre 2021. Ce temps fort vise à encourager les pratiques éco-citoyennes, en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, autopartage, vélo…

Certains véhicules sont autorisés à circuler et stationner, avec ou sans justificatif.

Les véhicules autorisés à circuler et stationner sans justificatif :

· Services d’urgence, d’intervention, de secours et de services publics

· Transports de fonds

· Convois funéraires

· Bus TCL

Les véhicules autorisés à circuler et à stationner dans les périmètres (sauf rues interdites), sur présentation d’un justificatif :

· Riverains habitants, sur présentation de la vignette de stationnement résidentiel et/ou facture domiciliée

· Non-résidents disposant d’un garage, sur présentation d’un justificatif.

Stationnement autorisé sur votre emplacement privé

· Personnes à mobilité réduite, sur présentation de la carte mobilité inclusion

« Stationnement ».

· Professionnels de santé, sur présentation du caducée ou de la carte professionnelle

· Livreurs, sur présentation du bon de livraison. Les livraisons seront autorisées avant 11h

· Artisans en intervention, sur présentation du carnet de commande

· Véhicules en auto-partage labellisés, avec vignette de label sur le pare-brise

· Taxis, en activité avec leurs véhicules de fonction

· VTC, sur présentation des deux macarons officiels

Arrêt autorisé, uniquement pour dépose de clients

· Clients des hôtels, sur présentation du bon de réservation – voucher

Arrêt autorisé, uniquement pour pose et dépose de bagages

· Véhicules de déménagement, sur présentation de l’arrêté de stationnement

· Auto-écoles

Arrêt autorisé pour dépose d’élèves.

Afin de faciliter l’accès en Presqu’île en transports en commun le réseau TCL s’adapte.

Plus d’infos sur tcl.fr

Des animations pour tous les goûts proposées par vos commerçants

La Voie est Libre !, c’est aussi l’occasion de profiter de nombreuses animations proposées par vos commerçants de quartier : défilé de la grande parade de mode du Village des Créateurs dans le 1er arrondissement, vide-greniers écoresponsables dans le 3ème arrondissement…

1er arrondissement

Lancement de la Webappli “Voyage dans les Pentes”

Grande parade de mode du Village des Créateurs (passage Thiaffait) et défilé

3e arrondissement

Place gourmande (place Sainte-Anne)

Vide-greniers éco-responsables

4e arrondissement

Braderie de la Croix Rousse

5e arrondissement

La rue des Macchabées entre la rue de Trion et la montée de Choulans est fermée à la circulation le samedi 18 septembre 2021 de 9h à 19h. Animations autour de la mobilité : code de la route, balades à vélo, atelier d’auto-réparation de vélo… des activités qui s’adressent aussi bien aux débutant.es qu’aux plus chevronné.es !

6e arrondissement

Animation Jeu d’échecs (place général Brosset)

7e arrondissement

Rue de Créqui : On s’en friche !

Un temps de rencontre festif pour imaginer, ensemble, l’avenir de la friche du 291 rue de Créqui. Avec la participation de l’école de musique Plug’N Play et du collectif Imaginarium-s

Rues Jaboulay, Rue Sébastien Gryphe (place Jules Guesde) : Nature en ville

Atelier fabrication de bombes à graine avec La pousse verte.

Visite et animation du “Petit jardin”, le jardin partagé.

Rues Bonald et Pasteur : Solibarités !

Les bars et restaurateurs du quartier proposent fanfare, tournoi de tennis de tables, friperie et fooding.

8e arrondissement

Dans le quartier de Monplaisir : une grande braderie des commerçants, un Festival Vélo pour toutes et tous, la Clean-Up de Monplaisir.

La rue de Narvik dans le quartier de Mermoz sera également piétonnisée.

A noter qu’un vide-grenier sera organisé le dimanche 19 septembre de 8h à 20h place Latarget.

9e arrondissement

Grande rue de Vaise : stands sur le zéro déchet, création artistique autour du réemploi, atelier culinaire, criées publiques, contes, performances de beatbox, déambulations d’art de rue, fanfare. Et bien sûr déballage des commerçants.

Une version de La Voie est libre ! « à hauteur d’enfants » sera également proposée dans le 9ème arrondissement, de 9h30 à 19h, rue Tissot, avec de nombreuses activités pour les enfants et les familles : démonstrations et initiation de taekwondo, concerts, confection d’instruments de musique, atelier compostage, portes ouvertes de la Friche Lamartine : visite de l’atelier de photographie et de gravure, performances artistiques, projections, DJ…

La liste des animations n’est pas exhaustive et peut connaitre des évolutions. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lyon.fr et sur les sites de Mairies d’arrondissement !