Lyon : lancement d’une brigade spécialisée de terrain à la Guillotière

Via le compte Twitter de la préfecture du Rhône, Pascal Mailhos, le préfet, a fait part lundi du lancement d’une nouvelle unité de police spécialement mise en place au sein du secteur de la Guillotière, ainsi qu’à la Part-Dieu : la brigade spécialisée de terrain (BST).

Elle a pour objectif de sécuriser ces quartiers, ainsi que de dissuader et de lutter contre la délinquance. Celle-ci compte 21 agents de police volontaires et 10 y seront bientôt ajoutés d’ici au mois de septembre. Cette brigade fonctionnera sept jours sur sept, en après-midi et en soirée, jusqu’à 1h du matin.