Prudence dans vos déplacements à Lyon, dès ce samedi et ce jusqu’au dimanche 16 mars, le funiculaire F2 Vieux-Lyon-Fourvière sera interrompu pour des travaux de maintenance.

Pour assurer la liaison, des bus relais sont mis en place et circuleront entre Fourvière, Saint-Just et minimes, avec une correspondance possible avec le F1 aux stations Saint-Just et Minimes.

R.H