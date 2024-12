Le syndicat Alliance Police Nationale alerte sur les graves problèmes de sous-effectifs dans les centres de rétention administrative lyonnais, exacerbés par les Jeux Olympiques. Le CRA de Lyon manque de 450 policiers et fonctionne avec des renforts non formés, ce qui compromet la sécurité des retenus et du personnel. Le syndicat exige des mesures exceptionnelles pour combler ce déficit.

EP