À Lyon, la réunion d’hier sur le modèle de développement territorial pour les 20 prochaines années a pris une tournure inattendue. Bruno Bernard, président de la Métropole, a reporté le vote sur le SCoT, une décision dénoncée par les élus de droite comme "inédite" et irrespectueuse envers les maires et représentants locaux. Selon eux, le projet déséquilibrerait le territoire et compromettrait son avenir. Le dossier ne pourra être réexaminé avant 2026.

EP