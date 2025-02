L'Association des Chauffeurs Indépendants Lyonnais organise un rassemblement aujourd’hui devant le Groupama Stadium, en marge du lancement du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. Ils dénoncent les violences récentes envers les VTC en Savoie et plaident pour une régulation plus équitable du secteur.

EP