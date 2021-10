Lyon : les commerçants du quartier de la Guillotière vont manifester ce jeudi

Les commerçants du quartier de la Guillotière, situé dans le 3e et le 7e arrondissement de Lyon, organisent une manifestation ce jeudi 21 octobre pour protester face à l’insécurité grandissante, les incivilités et les promesses non-tenues par la mairie selon eux. Le collectif La Guillotière en colère et les habitants du quartier plus globalement sont appelés à venir manifester avec les commerçants. Le rendez est donné à 15h sur la place Victor Basch vers la sortie de métro Saxe-Gambetta.

L’objectif majeur du rassemblement étant de faire réagir les pouvoirs municipaux pour ceux qui “souhaitent vivre dans un quartier attractif, apaisé et où il fait bon vivre“.