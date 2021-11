Lyon : les Daltons préparent un nouveau coup

Les Daltons, groupe de rappeurs issus 8e arrondissement de Lyon connus pour leurs rodéos urbains dans les rues de Lyon et notamment pour avoir sillonné la place Bellecour juchés sur leurs scooters et motos, vont commettre un nouveau méfait.

C’est en effet ce qu’a annoncé le groupe sur son compte Instagram, évoquant « un prochain live daltons dans la semaine » en n’hésitant pas à attirer l’attention du maire de la ville, Grégory Doucet.

Capture d’écran du compte Instagram des Daltons, message posté le lundi 1er novembre.

Par ailleurs, ce mercredi après-midi, un de leurs membres, arrêté vendredi dernier par les forces de l’ordre, est jugé ce mercredi après-midi au palais de justice de Lyon.

Dans une story publiée sur ce même compte Instagram (voir ci-dessous), le groupe a confirmé la saisie par la police de l’une de ses motos jaune et noire, peinte aux couleurs des Daltons, mais a assuré en préparer une autre. Avant d’avertir : « Il en faut bien plus pour abattre un Dalton. Au prochain RDV, on vous rend la monnaie de votre pièce. »