Lyon : les explications du groupe Bocuse suite à la vente du restaurant Ouest Express à Mc Donald’s France

Mercredi, le groupe Bocuse a publié un communiqué expliquant les raisons de la vente de son restaurant Ouest Express, situé dans le quartier de Vaise à Lyon, à la franchise Mc Donald’s France. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre et a notamment été sujette à une pétition contre l’implantation du fast food, prévue pour novembre, qui a déjà récolté près de 20 000 signatures.

« Avec des pertes cumulées sur l’ensemble des Ouest Express dépassant nettement le million d’euros, la décision de céder le site de Vaise était vitale, d’une part pour pérenniser les emplois et d’autre part pour prolonger la volonté originelle de Monsieur Paul et de Jérôme Bocuse : proposer une offre qualitative, accessible et adaptée aux nouvelles habitudes des clients », explique le groupe Bocuse.

Ouverture du Mc Donald’s prévu en novembre

Le projet de cession date de 2017 et seule la franchise Mc Donald’s France a su y répondre de manière « sérieuse » précise le communiqué : « elle a permis le maintien de l’ensemble des collaborateurs de Ouest Express, y compris les salariés étudiants et collaborateurs à mobilité réduite, ceci étant la priorité des dirigeants ».

L’offre de Mc Donald’s France avait été acceptée et rendue publique à la fin du mois de septembre mais avait suscité l’indignation de plusieurs personnes, d’où la mise en place d’une pétition.