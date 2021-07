Lyon : les mesures mises en place pour le 14 juillet

À l’occasion de la fête nationale, de nombreux événements (bals, feux d’artifices…) sont programmés, les 13 et 14 juillet.



Un dispositif de sécurité et de secours renforcé est mis en place par le préfet du Rhône afin de garantir la sécurité. Pour chacune des journées du 13 et du 14 juillet, près de 450 policiers nationaux seront mobilisés dans la métropole de Lyon (en plus des effectifs de Police municipale et de sécurité privée).



En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, 200 seront mobilisés le 13 juillet et 250 le 14 juillet. Ils pourront être renforcés en cas de besoin par 250 autres sapeurs-pompiers mobilisables à tout moment.

Par ailleurs, afin de permettre le bon déroulement des festivités, le préfet du Rhône, a adopté une série de mesures préventives :

• la vente d’alcool à emporter sera interdite sous quelque forme que ce soit ce mardi et ce mercredi de 20 heures à 6 heures ;

• la consommation de boissons alcoolisées sera interdite sur la voie publique en dehors des lieux réservés à cet effet à partir de ce mardi 12h et jusqu’à jeudi 4 h ;

• la vente, la détention et l’usage de feux d’artifice, fusées et pétards de catégories F2, F3 et T1 seront interdits sur la voie publique du mardi 13 juillet 2021 12h00 au jeudi 15 juillet 2021 4 heures ;

• la détention, le transport ou la vente de carburant en récipient portable seront interdits sauf démarche à usage privé dûment justifiée à partir de ce mardi 12h et jusqu’à jeudi 4 h ;



Par ailleurs, ce mercredi, un périmètre de restriction de circulation et d’interdiction de stationnement est mis en place par la ville de Lyon.



Enfin, le préfet recommande de porter le masque dans les situations où les règles de distanciation ne peuvent s’appliquer. Le respect des gestes barrières demeure essentiel pour éviter une aggravation de la situation épidémique et la mise en place de nouvelles mesures sanitaires. Il appelle à la responsabilité de chacun pour le maintien de la vigilance individuelle

et collective