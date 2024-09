Les lignes de tramway T2 et T5 ne circulent plus correctement en raison d'une panne électrique. La reprise est estimée à 12h30. Actuellement, la ligne T2 circule uniquement entre Hôtel de Ville (Bron) et Hôtel de Région Montrochet, tandis que la ligne T5 est complètement à l’arrêt.

T5 - 10h13 - Ne circule plus -Bus relais de Hôtel de ville Bron à Eurexpo Reprise estimée 12h30- Panne électrique . — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) September 6, 2024

ML