Lyon : les travaux se poursuivent sur la ligne de métro B en décembre

Les travaux d’automatisation du métro B se poursuivent au mois de décembre et vont perturber le trafic sur la ligne. Les nouvelles rames passeront en pilotage automatique intégral dès la fin de l’année. Cela permettra en outre d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne.

La ligne B sera fermée du lundi au jeudi en soirée, sauf la semaine de la Fête des Lumières, et dimanche 19 décembre en matinée. Elle ne circulera pas non plus le dimanche 26 décembre puisque les nouvelles rames seront testées ce jour-là.

Métro B

Du lundi au jeudi, en soirée :

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h15

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h25



Dimanche 19 décembre, en matinée

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 9h02

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 9h04

Bus relais

Pour assurer la continuité de service, des bus relais articulés desserviront l’ensemble des stations de la ligne avec une fréquence de 10 minutes :

Du lundi au jeudi

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h18

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 0h18

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h32

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 0h12



Dimanche 19 décembre

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 4h52

Dernier départ de Gare d’Oullins direction direction Charpennes à 8h54

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 4h49

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 8h49



Dimanche 26 décembre :

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 4h49

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 0h18

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 4h52

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 0h12